Steam Deck: Valve apre la vendita dei modelli ricondizionati, ecco i prezzi

Valve ha ufficialmente annunciato di aver aperto le vendite dei modelli ricondizionati di Steam Deck. La piattaforma portatile della compagnia di Gabe Newell sarà quindi immessa sul mercato a prezzi più abbordabili, e potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta se già ci stavate facendo un pensiero.

Come assicura Valve, ogni Steam Deck ricondizionato certificato viene sottoposto agli stessi test completi e accurati previsti per le nuove unità. Per ogni dispositivo è previsto il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l'aggiornamento del software e un esame approfondito con oltre 100 test, tra cui quelli relativi agli input, al sistema audio, allo schermo e ai componenti interni. Inoltre, viene verificato lo stato della batteria per garantirne il corretto funzionamento e la longevità. Tutte le unità ricondizionate soddisfano o addirittura superano gli standard di prestazioni delle nuove unità in vendita. Sebbene possano presentare lievi imperfezioni estetiche, questi modelli offrono un'esperienza di gioco affidabile e di alta qualità a un costo inferiore.

Ma quanto costa una Steam Deck ricondizionata? Come apprendiamo dalle pagine ufficiali di Valve, il modello da 64GB è venduto al prezzo di 339,00 euro, quello da 256GB a 439,00 euro e quello da 512GB a 539,00 euro. Le disponibilità non sono esplicitamente indicate, ma è lecito aspettarsi un quantitativo limitato di unità. Pertanto, vi invitiamo ad affrettarvi se aveste intenzione di approfittare dell'occasione.