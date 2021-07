Steam Deck, Valve assicura: nessun rischio di drifting degli analogici

Con l'ormai avvenuta apertura dei preordini di Steam Deck, l'ingegnere hardware di Valve Yazan Aldehayyat è intervenuto ai microfoni di IGN.com per rimarcare l'impegno dei progettisti nel limitare il più possibile l'insorgere di problemi o di malfunzionamenti legati al drifting degli analogici.

Nella piena consapevolezza della necessità di garantire il funzionamento e l'operatività nel lungo periodo di una console portatile che, come Steam Deck, non prevede alcuna opzione per sganciare i controller dal corpo centrale del sistema come avviene con i Joy-Con di Nintendo Switch, Aldehayyat sottolinea che "abbiamo condotto tantissimi test sull'affidabilità, tenendo conto di moltissimi fattori come l'usura degli input, i fattori ambientali e cose del genere".

L'ingegnere hardware che ha contribuito alla progettazione di Steam Deck rassicura perciò gli acquirenti del PC portatile sottolineando come "gli utenti saranno davvero super felici, per loro sarà un grande acquisto. Voglio dire, ovviamente ogni componente elettronico è destinato a incappare in malfunzionamenti ad un certo punto, ma pensiamo che le persone saranno molto soddisfatte e felici con il loro Deck".

Alla discussione ha partecipato anche John Ikeda: il designer di Steam Deck trae spunto dalle parole pronunciate dal collega Aldehayyat per ribadire che "abbiamo scelto componenti di cui conoscevamo le prestazioni. Non volevamo certo rischiare nella scelta di componenti così essenziali, ma sono sicuro che anche i nostri clienti sanno che non avremmo mai corso alcun rischio da questo punto di vista".

Il lancio del potenziale rivale di Nintendo Switch è previsto per dicembre 2021. Alla console portatile annunciata a sorpresa da Valve abbiamo dedicato un video approfondimento pieno di considerazioni e analisi su differenze a analogie di Steam Deck con PS5 e Xbox Series X.