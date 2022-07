Steam Deck: Valve aumenta la produzione e anticipa la distribuzione della console ibrida

Il preannunciato aumento della produzione di Steam Deck induce Valve a riferire un'importante novità a tutti coloro che sono ancora in coda di prenotazione. Chi ha effettuato il preordine della console ibrida, infatti, riceverà Steam Deck in anticipo.

Il colosso tecnologico americano ci informa di aver risolto molte delle problematiche affrontate in questi mesi con la logistica e la catena di rifornimenti. L'aumento della produzione spinge così Valve ad aggiornare le finestre di prenotazione, riferendo l'intenzione di inviare in anticipare l'invio dell'email per finalizzare l'ordine e consentire agli utenti di ricevere la console prima della fine del 2022.

Molti clienti che erano stati inseriti nella finestra "Q4 o in seguito", quindi, sono stati anticipati alla finestra "Q3 (luglio-settembre)". Tutti gli altri utenti che hanno prenotato Steam Deck rientrano da oggi nella finestra "Q4 (ottobre-dicembre)".

Chi effettuerà da oggi la prenotazione di Steam Deck verrà inserito nel gruppo Q4 (e quindi dovrebbe ricevere entro fine anno la console), ma con la possibilità di vedersi slittare l'ordine al primo trimestre del 2023 qualora la domanda dovesse eccedere la (seppur sensibilmente aumentata) capacità produttiva di Valve. In attesa di ricevere nuove informazioni dall'azienda fondata da Gabe Newell, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Steam Deck.