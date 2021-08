Steam Deck: Valve collaborerà con produttori esterni per realizzare nuove versioni

Valve è tornata a discutere di Steam Deck e di come potrebbe continuare ad investire sul mercato delle console portatili. La compagnia capitanata da Gabe Newell ha lasciato intendere che la sua nuova piattaforma si aprirà a futuri esperimenti e nuove varianti tramite collaborazione con compagnie di terze parti.

Greg Coomer, uno dei designer che hanno contribuito alla realizzazione di Steam Deck, ha recentemente dichiarato che l'intenzione di Valve è quella di continuare ad esplorare le possibilità offerte offerte da Steam Deck, e di volersi aprire a collaborazioni con altre compagnie per variare l'offerta di Steam Deck.

"Siamo fiduciosi che questa categoria diventi una categoria reale in cui ci siano più scelte al suo interno. Vogliamo continuare a produrre device in questa linea di prodotti. Ma pensiamo anche che abbia senso che altre persone riempiano questo spazio. Quindi, se avremo ragione, allora ci saranno più scelte all'interno di questa categoria, in cui altri parteciperanno anche altri produttori, realizzando unità di gioco per PC portatili e chiamandole con nomi diversi".



I device curati da partner di terze parti non si chiameranno direttamente Steam Deck, dunque, un po' come accadeva già con le Steam Machine: "Sì, immagino sia una situazione simile", continua Coomer. "Tranne che non contiamo su questo per l'esistenza della categoria e risolviamo i problemi da soli. E abbiamo intenzione di continuare a farlo". Del resto, Valve ha già precisato di aver imparato dagli errori commessi con le Steam Machine, e di volersi occupare personalmente degli aspetti core legati sia al lato hardware che software.



Lavorare con altri produttori permetterebbe la creazione di una console che non sia più un all-in-one vero e proprio, ma che si concentri su delle specifiche caratteristiche. Ad esempio, si potrebbe realizzare una piattaforma con una batteria più resistente, oppure che sia particolarmente efficiente nel gaming in streaming. Le possibilità sarebbero tante, e di conseguenza andrebbero a variare anche i costi. Valve ha recentemente discusso anche della possibile realizzazione di un nuovo visore VR basato sull'APU di Steam Deck.