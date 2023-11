Steam Deck: Valve dichiara di aver venduto 'molteplici milioni di unità'

Steam Deck, la console portatile di Valve, ha venduto "molteplici milioni di unità". Questo è quanto è stato dichiarato dai designer di Valve, Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais, ai microfoni di The Verge.

Nelle stime sulle vendite di Steam Deck che erano emerse a ottobre 2023 si accennava a un numero che si assestava attorno a 3 o 4 milioni di unità, ma i due progettisti intervistati non hanno quantificato nel dettaglio le vendite, né confermato le relative stime di riferimento.

Il dispositivo per giocare ai giochi di Steam su una console portatile ha aperto i pre-ordini nel lontano luglio 2021, riscuotendo già allora un grande interesse, e con il recente annuncio di Steam Deck OLED, probabilmente le vendite sono destinate ad aumentare ancora sulla scia di questo successo.

La Steam Deck è dotata di dock e può connettersi alla TV, vantando inoltre le funzionalità hardware necessarie per giocare a moltissimi giochi della libreria di Steam. Nel caso in cui un gioco di Steam sia supportato sulla relativa console portatile, è presente un'apposita spunta di verifica nella sua pagina dedicata nel negozio.

Il nuovo modello di Steam Deck OLED proporrà uno schermo di qualità migliore e una batteria ancora più duratura e sarà messo in vendita in Italia a partire dal 16 novembre 2023 al costo di partenza di 569 euro per il modello con capienza da 512 GB.