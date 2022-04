Steam Deck: Valve discute del mese di lancio e del futuro della console

È trascorso esattamente un mese dal lancio di Steam Deck e Valve, per festeggiare questo evento, ripercorre le tappe fondamentali del viaggio intrapreso e discute degli impegni futuri che l'attendono con la nuova console ibrida.

"Abbiamo iniziato le spedizioni dello Steam Deck appena un mese fa ed è stata una vera emozione farlo approdare nelle mani dei giocatori", esordiscono i rappresentanti di Valve nella lunga lettera aperta pubblicata sulle pagine del blog di Steam.

Nelle prime settimane di commercializzazione, la console portatile ha accolto oltre 2.000 giochi Verificati su Deck e visto i programmatori di Valve impegnati, in uno sforzo congiunto con i maggiori partner, a migliorare costantemente l'ecosistema di servizi e funzionalità della nuova piattaforma nata per rendere il PC gaming un'esperienza ancora più immediata, immersiva e fruibile anche "in mobilità".

Anche per questo, il lavoro svolto in queste settimane dall'azienda capitanata da Gabe Newell non si è focalizzato su di un singolo aspetto dell'offerta ludica e contenutistica ma ha toccato ogni ambito dell'esperienza d'uso della console, prova ne sia l'impegno profuso nei miglioramenti a modalità Offline e trackpad di Steam Deck apportati dal nuovo client. E per quanto riguarda il futuro?

Nel post, Valve invita tutti gli appassionati ad aspettarsi "tante novità in arrivo grazie all'obiettivo costante nel capire come migliorare la vostra esperienza con Steam Deck, e questo significa che continueremo ad ascoltare i vostri suggerimenti. [...] L'entusiasmo generale per il Deck ci ha emozionati e siamo impazienti di consegnarne ancora di più nelle vostre mani. Abbiamo iniziato a distribuire un numero maggiore di unità e la produzione continua ad accelerare".