Steam Deck, Valve a tutto gas: anticipate le spedizioni per tantissimi utenti

In un periodo in cui reperire schede video e console di ultima generazione è particolarmente complesso, pare che Valve stia trovando una soluzione al problema e stia velocizzando in maniera sensibile la produzione di Steam Deck.

Da qualche giorno, su Reddit gli utenti stavano notando una velocizzazione del processo attraverso il quale i clienti che prenotano la console ricevono un invito per finalizzare l'acquisto e procedere con la spedizione. Per mettere a tacere i rumor, l'azienda di Gabe Newell ha pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale per confermare che la produzione della console portatile ha effettivamente ricevuto un boost, al punto da permette oggi di coprire al 100% gli inviti delle prenotazioni relative allo scaglione Q3, ovvero quelle del periodo compreso tra luglio e settembre 2022. Una simile prontezza permetterà all'azienda di partire con un netto vantaggio con il prossimo gruppo di prenotazioni, ovvero quelle che verranno registrate tra la fine di settembre e il mese di dicembre 2022, ovvero la finestra Q4. In ogni caso, Valve ha confermato di aver anche aggiornato il sito e le stime attualmente segnate sulla pagina del prodotto riflettono quelli che sono gli effettivi periodi previsti per la spedizione del dispositivo.

Sapevate che Valve ha finalmente aperto i centri di riparazione ufficiali di Steam Deck. Proprio qualche giorno fa, inoltre, sono spuntate in rete le immagini dei prototipi di Steam Deck.