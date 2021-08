Steam Deck: Valve al lavoro sul supporto a Windows 11 e API per sviluppatori

Valve sta lavorando sodo per assicurare a Steam Deck un lancio esente da problematiche. La storia c'insegna che il successo di una console dipende in larga parte dalla qualità dei videogiochi, pertanto la casa di Gabe Newell si sta impegnando anche in tal senso.

Recentemente Valve ha invitato alcuni membri selezionati della stampa specializzata presso il suo quartier generale. Parlando con il designer Lawrence Yang, il giornalista Wes Fenlon di PC Gamer ha appreso che la compagnia sta lavorando ad una serie di API specifiche per Steam Deck e indirizzate agli sviluppatori, il cui scopo sarà quello di agevolare il lavoro di ottimizzazione dei giochi per l'hardware portatile. "Ci saranno delle API che diranno agli sviluppatori: "Questo è Steam Deck? Allora utilizza queste impostazioni".

Il loro lavoro sarà anche facilitato dall'esistenza di un hardware uguale per tutti i giocatori, sulla falsariga di quello delle console tradizionali: "Il principale beneficio che ricaviamo dal controllo totale di un hardware, del software e di qualsiasi altra cosa, è il fatto che conosciamo esattamente le specifiche. Quindi, in quanto sviluppatori, quando stai cercando di far funzionare un gioco, conoscere esattamente le specifiche ti permette di regolarlo perfettamente".

Il designer Greg Coomer, invece, ha dichiarato che allo stato attuale non c'è nulla che indichi che Windows 11 non sarà compatibile con Steam Deck. Fino ad oggi Valve ha lavorato principalmente per assicurare la piena compatibilità di Steam Deck con Windows 10, ma non dovrebbero esserci problemi neppure con la nuova versione del sistema operativo. Coomer ha inoltre svelato che Valve si è anche messa in contatto con AMD per assicurare che il BIOS sia perfettamente funzionante con Windows 11: "Stiamo anche in contatto con AMD, vogliamo assicurarci che sia tutto a posto anche al livello del BIOS. Pertanto, non c'è nulla che suggerisca l'insorgenza di problemi con Windows 11".