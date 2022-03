Steam Deck: Valve mette a disposizione online i devkit per chiunque

Dopo una lunga attesa Steam Deck è finalmente disponibile, giunta nelle case dei primi utenti ad averla prenotata negli scorsi mesi. La nuova piattaforma, a conti fatti, si può considerare una sorta di PC portatile che permette di poter utilizzare la propria libreria Steam ovunque si voglia e in qualunque momento.

Proprio per questa particolare natura del sistema, Valve ha preso la decisione di rendere pubblico lo SteamOS devkit, che può quindi essere ora utilizzato da chiunque. A scoprirlo è stato Liam Dowe, utente del forum Gaming On Linux, che rivela come ci siano due differenti devkit diffusi dalla compagnia, entrambi completamente gratuiti e quindi subito disponibili con un semplice download. Ciò andrà soprattutto a vantaggio dei piccoli sviluppatori indipendenti, come spiega Dowe nel suo post: "Gli sviluppatori possono facilmente caricare le loro build da un dispositivo esterno verso Steam Deck ed iniziare le fasi di testing".

Dowe aggiunge inoltre che "chiunque può effettuare test, riportare errori e forse anche dare il proprio contributo per apportare ulteriori migliorie" al sistema. Steam Deck offrirà quindi grandi opportunità a chi vorrà cimentarsi con lo sviluppo di giochi, contribuendo a perfezionare sempre di più la piattaforma. In tal senso i primi suggerimenti sono già arrivati negli scorsi giorni: infatti, i giocatori chiedono opzioni tastiera migliori per Steam Deck.

In caso di guasti, infine, Valve consiglia di affidarsi a professionisti per riparare Steam Deck, sebbene ci sia comunque il modo per poterla aggiustare autonomamente se necessario.