Steam Deck, Valve pensa a modelli migliori ma i prezzi non cambieranno: trailer di lancio

Come già anticipato nei mesi scorsi, Valve non esclude che dei nuovi modelli di Steam Deck possano arrivare in futuro. In una recente intervista, la compagnia ha però voluto precisare che, a prescindere da ciò che verrà deciso nei prossimi mesi, i prezzi della console portatile non subiranno variazioni.

Gabe Newell ha fatto specificatamente riferimento a dei possibili modelli "higher-end" di Steam Deck, tuttavia la compagnia di Half-Life non prevede di attuare variazioni nel prezzo.

"Voglio dire, parte di ciò che fai con i prezzi si traduce in una promessa che stai facendo ai clienti, non prevediamo di modificare i prezzi delle SKU", le dichiarazioni di Newell ai microfoni di IGN.com. Attualmente Steam Deck è disponibile in tre versioni differenti, ognuna venduta ad un prezzo diverso: 419€ per il modello da 64 GB, 549€ per il modello da 264 GB, e 679€ per il modello da 512 GB.



Valve ha nel frattempo mostrato il trailer di lancio dedicato a Steam Deck, le cui spedizioni sono finalmente iniziate da oggi. Il filmato in apertura mostra diversi giochi girare sulla piattaforma portatile, tra cui Elden Ring, Control, Deathloop, Tales of Arise, The Witcher 3, Psychonauts 2, Portal e tanti altri.

"Steam Deck è il primo di una nuova categoria di dispositivi di gioco PC portatili, con un processore personalizzato sviluppato in collaborazione con AMD che lo rende paragonabile a un laptop da gaming. Puoi giocare ai titoli dalla tua libreria di Steam ovunque tu vada. Come PC aperto, puoi anche installare qualsiasi software o connetterti con qualsiasi hardware desideri".

Valve ha reso facile e immediato scoprire se i vostri giochi PC sono compatibili con Steam Deck.