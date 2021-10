Steam Deck: Valve pensa a semplificare il login grazie ai codici QR

Mancano ormai poche settimane al lancio ufficiale di Steam Deck e, stando ad alcuni indizi scovati dai dataminer nei file del client di Valve, sembrerebbe che l'azienda stia pensando ad una nuova funzionalità legata al login.

Sembrerebbe infatti che i creatori di Half-Life vogliano implementare un'alternativa al classico sistema di accesso al proprio profilo Steam per velocizzare il processo e permettere soprattutto ai futuri acquirenti della console portatile di ridurre sensibilmente i tempi d'accesso. Dai dati emersi nelle ultime ore, il procedimento in arrivo per tutti gli utenti (non solo su Steam Deck) sarebbe simile a quanto già visto sulle console di ultima generazione o su applicazioni come Discord: il sistema genererà un codice QR da inquadrare con la telecamere di uno smartphone o di un tablet sul quale è presente l'applicazione ufficiale ed eseguire il login nel giro di pochi istanti e senza l'immissione di un solo dato. Al momento non sappiamo quando e se tale feature vedrà la luce, ma è molto probabile che Valve abbia intenzione di implementarla nel corso delle prossime settimane.

Sapevate che Valve verificherà manualmente la compatibilità di tutti i giochi su Steam Deck? una serie di video mostra inoltre come girano Devil May Cry 5, Psychonauts 2 e Sable e Skater XL su Steam Deck.