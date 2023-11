Steam Deck, Valve pensa al successore: mancano almeno 2 o 3 anni all'uscita

Valve ha parlato dell'arrivo di un nuovo modello di Steam Deck nel corso degli ultimi mesi, alludendo ad un'uscita tutt'altro che dietro l'angolo, che è però accompagnata da un via ai lavori di realizzazione concettuale di un progetto che sappia proseguire al meglio la strada intrapresa dalla console ibrida. Mancano ancora degli anni a Steam Deck 2

Basti pensare, ad esempio, alle dichiarazioni di Lawrence Yang su Steam Deck 2 che vorrà un po' di tempo rispetto all'uscita di Steam Deck OLED. Tuttavia, nel corso di una chiacchierata ai microfoni di Bloomberg, lo stesso Yang ha aggiunto che saranno necessari almeno due o tre anni per assistere all'arrivo del successore di Steam Deck. Il team di progettazione hardware in casa Valve è già alle prese con i lavori sulla suddetta macchina da gaming, la quale segnerà il debutto della next-gen videoludica per le console ibride.

Intanto, però, la compagnia è alle prese con le fasi immediatamente antecedenti al rilascio di una nuova piattaforma sul mercato: negli scorsi giorni vi è stato un gran parlare dell'ultima versione di Steam Deck, anche alla luce delle riflessioni di un designer Valve per cui Steam Deck OLED non sarebbe esistita senza Nintendo. Si attendono maggiori novità in merito al futuro hardware dell'azienda, sebbene la discussione debba essere rimandata almeno di un paio d'anni.