Steam Deck: Valve ha già pensato ad un sistema anti-scalper

Questa sera è stato annunciato a sorpresa lo Steam Deck, particolare dispositivo Valve che permetterà di giocare l'intera libreria Steam e non solo sia in mobilità che su TV proprio come accade con Nintendo Switch. Per evitare che il lancio della console possa essere rovinato dagli scalper, Valve ha già pensato ad un particolare sistema.

Consapevole dei rischi che potrebbe portare l'apertura dei preorder di un nuovo dispositivo elettronico in questi tempi difficili, l'azienda guidata da Gabe Newell ha deciso di ideare un sistema in grado di bloccare almeno temporaneamente i preorder dei bagarini e consentire così a tutti i reali appassionati di tecnologia e videogiochi di accaparrarsi uno Steam Deck. Il funzionamento di questo meccanismo è davvero semplice: nelle 48 ore successive all'apertura delle prenotazioni della console portatile Valve potranno piazzare il preorder esclusivamente gli utenti Steam che dispongono di un account attivo, privo di problematiche (uso di cheat o altri comportamenti scorretti) e sul quale è stato effettuato almeno un acquisto prima di giugno 2021. In questo modo si avranno ben due giorni per valutare l'acquisto e procedere con la prenotazione senza che i soliti furbetti possano accaparrarsi in massa gli Steam Deck disponibili per i preorder.

Va precisato che le prenotazioni apriranno domani, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 19:00 e andrà pagato un anticipo di 5 euro subito: nei primi 30 giorni si potrà chiedere l'annullamento del preorder e ricevere un rimborso sul metodo di pagamento, invece le richieste di cancellazione effettuate successivamente permetteranno ai giocatori di ricevere un buono di 5 euro direttamente nel portafoglio di Steam.

Sapete che Steam Deck supporta Xbox Game Pass ed Epic Games Store?