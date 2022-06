Steam Deck: Valve ha rinviato ufficialmente la Docking Station

In un periodo in cui i rinvii dei videogiochi sono all'ordine del gioco (basti pensare al recente posticipo di RedFall e Starfield da parte di Bethesda), anche i produttori di hardware sono in difficoltà. A tal proposito, Valve ha appena annunciato un ritardo per la dock ufficiale di Steam Deck.

Il sito ufficiale del client Valve si è aggiornato solo qualche minuto fa con un breve post che conferma il rinvio del dispositivo che dovrebbe permettere a tutti i possessori della console portatile di collegarla ad un monitor o ad un televisore ed usufruire di una serie di porte aggiuntive. Nel post pubblicato dall'azienda di Gabe Newell sono stati spiegati i motivi di questa difficile decisione, i quali sono da ricercare nella carenza di componenti e nell'impossibilità di produrre un numero adeguato di pezzi per via della chiusura delle fabbriche a causa del Covid. Queste due problematiche hanno costretto Valve a posticipare a data indefinita l'uscita della periferica, la quale non ha al momento un giorno di lancio ufficiale.

In ogni caso è stato confermato che i problemi legati alla Docking Station non influenzeranno in alcun modo la produzione di Steam Deck, che continuerà ad arrivare regolarmente a coloro i quali l'hanno prenotata negli scorsi mesi. Valve ha inoltre confermato di voler migliorare la compatibilità di Steam Deck con gli hub USB-C non ufficiali, così da permettere ai giocatori di sfruttare altri dispositivi in attesa del lancio della sua Docking Station.