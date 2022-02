Steam Deck: Valve spera che influenzi il mondo PC come iPhone ha fatto con gli smartphone

Valve ha dato il via alle spedizioni di Steam Deck, la piattaforma con cui la casa di Gabe Newell renderà possibile giocare la nostra libreria Steam anche in portatilità. Dopo aver parlato del possibile arrivo di modelli migliorati di Steam Deck, la compagnia si sofferma su quello che potrebbe essere l'impatto della console nel mondo videoludico.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, Gabe Newell si è dichiarato orgoglioso di essere finalmente riuscito a dar vita ad una piattaforma che ha ufficialmente portato i giochi PC su una piattaforma hendheld.

"Penso che ogni giocatore lo desiderasse da molto tempo. Giusto? Voglio dire, ogni volta che inizi a giocare ai giochi per PC, circa un mese dopo averlo fatto, dici: "Dov'è la mia versione mobile?" I progetti che cercano di fare questo risalgono agli anni '90, quindi ciò che è veramente diverso questa volta è che abbiamo finalmente raggiunto il punto in cui hai le [prestazioni] per watt che ti permettono davvero di farlo".

Newell ha poi ammesso di sperare che Steam Deck possa influenzare il gaming PC nello stesso modo in cui iPhone ha fatto nel settore degli smartphone, la cui commercializzazione è stato un punto di svolta nel segmento mobile secondo il leader di Valve.



"Fino ad allora, avresti utilizzato un Blackberry per cose molto specifiche in fatto di applicazioni, ma in termini di un dispositivo di elaborazione mobile generale, quello è stato il punto di transizione.

In questo momento, abbiamo raggiunto un punto in cui hai un dispositivo di gioco mobile che può praticamente fare qualsiasi cosa, e da qui in poi le cose miglioreranno soltanto per i giocatori PC".

Valve ha confermato che presto arriverà anche la Dock di Steam Deck.