Steam Deck: Valve svela la console portatile concorrente di Switch, ecco data e prezzi

Con una mossa destinata a sparigliare le carte dell'industria videoludica, Valve annuncia ufficialmente la console portatile Steam Deck, una piattaforma ad alte prestazioni che ambisce a rivaleggiare contro Nintendo Switch attraverso funzionalità hardware avanzate e l'accesso completo al catalogo digitale di Steam.

Steam Deck è stata realizzata in collaborazione con AMD: la console portatile di Valve vanta un hardware spinto da una APU personalizzata che unisce la potenza di elaborazione dei processori Zen 2 all'efficienza (e alle prestazioni) delle schede grafiche RDNA 2, il tutto per garantire un'esperienza di gioco rapportabile a quella di un PC gaming.

Il form factor di Steam Deck prevede anche un dock per consentire l'utilizzo del sistema su di una TV connessa tramite HDMI, una soluzione che fa della console ibrida di Valve un competitor diretto di Nintendo Switch.

Il sistema vanta uno schermo di generose dimensioni, un ricco layout di tasti e la compatibilità con tutte le periferiche PC più importanti. I giochi di Steam Deck, rimarca Valve, sono gli stessi accessibili su Steam, di conseguenza basta connettersi col proprio account per fruire i medesimi giochi sulla console portatile, senza la necessità di riacquistarli. Il lancio di Steam Deck è previsto per dicembre 2021. La console sarà proposta in tre versioni: 419 euro per il sistema con 64GB MMC, 549 euro per la versione con SSD NVMe interno da 256 GB (più accessori) e 679 euro per l'edizione comprensiva di tutti gli accessori e di una memoria rapidissima da 512 GB NVMe.