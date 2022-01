Steam Deck: Valve svela la data d'uscita! Tutti i dettagli su spedizione e preordini

I rappresentanti di Valve sciolgono ogni riserva sull'uscita di Steam Deck e descrivono con dovizia di particolari tutti i passaggi richiesti per finalizzare l'acquisto della console portatile da parte di chi rientra nel Gruppo 1 di prenotazione.

Il colosso tecnologico americano fissa così la data di invio della prima ondata di Steam Deck prodotti dalla compagnia. Chi ha effettuato la prenotazione del mini-PC con funzionalità da console portatile ibrida, ed è riuscito a rientrare nel Gruppo 1, a partire dal 25 febbraio riceverà una email contenente tutti gli ordini del prodotto: dal momento della ricezione della email, i clienti avranno tre giorni (72 ore) di tempo per finalizzare il preordine e provvedere, così facendo, all'acquisto vero e proprio della console portatile.

Le primissime unità di Steam Deck verranno invite ai clienti a partire dal 28 febbraio: Valve precisa che sta già pianificando l'invio di nuove console a cadenza settimanale, il tutto rispettando le code di prenotazione delineate con la suddivisione dei preordini in Gruppi.

Quanto alle recensioni internazionali di Steam Deck, Valve specifica che l'invio delle console per le analisi giornalistiche avverrà "a breve" e che l'embargo per le recensioni finirà il 25 febbraio, anche se alcune testate potranno pubblicare le proprie anteprime e impressioni prima di tale data. Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo sulle specifiche hardware di Steam Deck.