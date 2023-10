Steam Deck ha venduto tra le 3 e le 4 milioni di unità, stando ad una stima

Valve sta continuando a supportare con costanza Steam Deck, tuttavia la compagnia di Gabe Newell non ha mai diffuso pubblicamente i dati di vendita della sua piattaforma portatile. A darci un'idea di quelle potrebbero essere le performance sul mercato di Steam Deck ci pensa l'indagine di GameDiscoverCo.

L'indagine è stata condotta raccogliendo le poche informazioni disponibili pubblicamente, come ad esempio il numero di utenti che ha scaricato la demo di Aperture Desk Job ed il fatto che ad ottobre 2022 David Edmundson di KDE, una comunità open source che ha creato l'interfaccia utente desktop utilizzata in SteamOS, ha rivelato che Valve aveva spedito oltre 1 milione di unità del suo dispositivo. Facendo le proprie proiezioni e ipotesi, GameDiscoverCo è giunto alla conclusione che Steam Deck dovrebbe aver venduto ad oggi 3-4 milioni di unità in tutto il mondo.

Ciò è in linea con un rapporto della società di ricerca Omdia, che affermava ad aprile di quest'anno che Steam Deck "supererà i 3 milioni di unità vendute nel corso del 2023". GameDiscoverCo ha anche suddiviso i possessori della demo di Aperture Desk Job per paese, utilizzando i dati dei profili pubblici di Steam, per osservare la sua distribuzione tra regioni. Gli Stati Uniti rappresentano il 26% del totale, seguiti da Cina (6,7%), Russia (5,9%), Regno Unito (5,5%), Germania (4,7%), Canada (4,2%), Brasile (3,1%), Polonia (3,0%), Turchia (2,5%) e Francia (2,4%). È difficile calcolare il numero di giocatori attivi di Steam Deck, ma GameDiscoverCo stima che sia possibile che "l'1-2% di quei 130 milioni++ MAU [di Steam] siano su Deck ad oggi, ma solo la metà o un terzo di queste persone hanno compilato il sondaggio sull'hardware".