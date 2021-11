Steam Deck vicina al lancio: Valve organizza un evento per sviluppatori

Con l'approssimarsi del lancio di Steam Deck, Valve decide di organizzare un evento per sviluppatori volto a garantire il massimo supporto della console ibrida nella delicata fase di immissione sul mercato delle prime unità prenotate dagli appassionati.

L'evento digitale assumerà il nome di "Conferenza virtuale di Steamworks su Steam Deck" e sarà il primo appuntamento che Valve terrà con gli sviluppatori di tutto il mondo per condividere informazioni approfondite e dispensare consigli su come realizzare porting per il Deck.

Si tratterà quindi di un evento per addetti al settore ed espressamente rivolto ai publisher e alle software house che guardano con interesse a Steam Deck come alla prossima piattaforma di distribuzione da raggiungere con i propri videogiochi e applicativi.

Tra gli argomenti trattati nell'evento, citiamo lo "sviluppo senza dev kit, l'hardware di Steam Deck, il processo di verifica, il supporto a Proton, l'adozione degli Steam Input e un approfondimento sull'APU del Deck con AMD". La prima Conferenza Virtuale di Steamworks su Steam Deck si terrà a partire dalle ore 19:00 di venerdì 12 novembre.

La partecipazione all'evento è aperta a tutti gli sviluppatori Steamworks: al termine di ogni incontro, Valve organizzerà sessioni di domande e risposte dal vivo per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati in ogni panel. Nei giorni scorsi, Valve ha già svelato parte dei propri piani di lancio per Steam Deck spiegando di voler verificare manualmente la compatibilità di tutti i giochi.