Steam Deck: un video mostra come girano Forza Horizon 5, Control e Ghostrunner

Questa sera vi abbiamo proposto i primi test su batteria, rumorosità e temperature di Steam Deck ad opera del canale YouTube Linus Tech Tips, ma non si tratta dell'unica novità che riguarda la nuova console portatile di casa Valve. Questa sera sono infatti spuntati in rete i risultati dei primi test sui giochi.

Queste interessanti prove su strada della console arrivano sempre dal canale ufficiale di Linus Sebastian, che ha avuto l'occasione di testare su Steam Deck sette diversi giochi forniti direttamente da Valve per i primi test: Dead Cells, Devil May Cry 5, Ghostrunner, Forza Horizon 5, Control, Portal 2 e Street Fighter V.

Ecco di seguito i risultati delle prove effettuate nel filmato:

Control (impostazioni grafiche su "basso"): media di 59,5 fps in modalità Auto e 56,9 fps in modalità High

media di 59,5 fps in modalità Auto e 56,9 fps in modalità High Devil May Cry 5 (impostazioni grafiche su "medio" con FXAA + TAA): media di 86,2 fps in modalità Auto e 84,7 fps in modalità High

media di 86,2 fps in modalità Auto e 84,7 fps in modalità High Ghostrunner (impostazioni grafiche su "medio" in DirectX 11 e con blur disabilitato): media di 81,2 fps in modalità Auto e 74,7 fps in modalità High

media di 81,2 fps in modalità Auto e 74,7 fps in modalità High Ghostrunner (impostazioni grafiche su "medio" in DirectX 12 e con blur disabilitato): media di 89,8 fps in modalità Auto e 82 fps in modalità High

media di 89,8 fps in modalità Auto e 82 fps in modalità High Dead Cells: media di 164,7 fps in modalità Auto e 159 fps in modalità High

media di 164,7 fps in modalità Auto e 159 fps in modalità High Forza Horizon 5 (impostazioni grafiche su "basso"): media di 60 fps sia in modalità Auto che High

Stando alle parole del content creator, tutti i software girano molto bene e le dimensioni ridotte dello schermo aiutano a non percepire troppo il livello di dettaglio più basso. L'unica nota negativa è stata fatta proprio su Forca Horizon 5, che al netto dei 60fps raggiunti soffre per via di alcuni artifici grafici che rendono l'esperienza non perfetta.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la data d'uscita di Steam Deck è fissata al prossimo 25 febbraio 2022.