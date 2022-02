Steam Deck: in video i primi test su batteria, temperature e rumorosità

Ci separano poco più di due settimane dal lancio ufficiale di Steam Deck e dopo aver visto una marea di foto comparative che ci hanno permesso di comprendere le reali dimensioni della console portatile Valve, ecco che arrivano i primi test tecnici.

Il dispositivo è ormai tra le mani di molte personalità di YouTube e non solo, tra le quali c'è ovviamente uno dei canali più seguiti al mondo: Linus Tech Tips. Proprio qualche ora fa, infatti, Linus Sebastian ha pubblicato sul suo canale un lungo filmato nel quale si parla di numerose caratteristiche della console in seguito ai test effettuati dall'esperto di hardware. Nel corso del video vengono toccati svariati argomenti come le temperature e la rumorosità, entrambe apparentemente più che soddisfacenti. Stando alle parole di Linus, la console portatile riesce a non eccedere sia nel rumore prodotto che nel calore generato anche quando è messa a dura prova, sebbene venga evidenziato come al raggiungimento delle temperature più alte possa esserci una lieve riduzione delle performance che andrà però analizzata meglio nelle prossime settimane.

Anche la durata della batteria non sembrerebbe deludere se confrontata con altri dispositivi simili: i test effettuati hanno infatti mostrato come Steam Deck abbia superato i competitor di un bel po' in termini di durata, sebbene non si vada oltre le 3 ore e mezza (anche in questo caso andranno svolti test più approfonditi). Uno degli aspetti che ha sorpreso il content creator è invece l'audio, dal momento che i piccoli speaker di Steam Deck offrono un'ottima qualità del suono e potrebbero spronare i giocatori a non utilizzare le cuffie durante le loro sessioni di gioco.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che anche God of War e Horizon Zero Dawn sono compatibili con Steam Deck.