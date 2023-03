Steam Deck vs AyaNeo 2, quale è meglio? Ecco il giudizio di Digital Foundry

Con l'annuncio di AyaNeo 2, nota anche come Geek 2, i vertici di AyaNeo hanno presentato al mercato una potente console portatile, alimentata da architettura Ryzen 7.

Ora che l'hardware è giunto nelle mani dei recensori, le prime impressioni sul prodotto sembrano essere decisamente positive. Dalla redazione di Digital Foundry, in particolare, arriva un interessante video confronto. Disponibile in apertura a questa news, il filmato presenta le caratteristiche di AyaNeo 2, proponendo al contempo un utile confronto con l'offerta di Steam Deck.

Nella video analisi, Digital Foundry pone in particolare l'accento sulla rapidità messa in campo dal sistema operativo di Geek 2. Proprio i tempi di reazione della console portatile sembrano distinguere l'esperienza a marchio AyaNeo da quanto offerto da Valve. Anche sul fronte delle performance ludiche AyaNeo 2 riesce a superare Steam Deck, proponendo - ad esempio - un frame rate a 60 fps su titoli del calibro di Forza Horizon 5.



Risultati che non sorprendono se si considera l'imponente hardware di AyaNeo Geek 2. La console portatile può infatti contare su di un processore AMD Ryzen 7 6800U con architettura Zen3+ e RDNA2. Una componentistica di primo livello per una console portatile, la cui qualità si riflette ovviamente anche nel prezzo, decisamente più elevato di quanto visto per Steam Deck.