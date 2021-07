Steam Deck vs Nintendo Switch: le due console possono essere considerate rivali?

Come un fulmine a ciel sereno, il 15 luglio è stata annunciata Steam Deck, nuova console portatile di Valve che promette tutti i vantaggi dell'ambiente PC nel palmo delle mani e in completa mobilità. Il form factor, in ogni caso, la rende incredibilmente simile a Nintendo Switch: i due dispositivi sono in competizione?

Nonostante le innegabili similitudini, la filosofia alla base dei due progetti presenta alcune importanti differenze. Nintendo Switch, tanto per cominciare, viene venduta con una dock al suo interno che ne esalta la natura ibrida. Anche Steam Deck avrà una dock, ma quest'ultima sarà totalmente opzionale e venduta separatamente, ciò significa che la console di Valve nasce per essere prima di tutto portatile. Certo, esiste anche Switch Lite, ma nell'immaginario collettivo Switch è un sistema primariamente ibrido.

Steam Deck verrà inoltre venduta in tre differenti modelli, con specifiche di memoria crescenti a prezzi che variano da 419 euro a 679 euro. Pur senza rinunciare all'accessibilità dei sistemi console, la proposta di Valve strizza l'occhio alla modularità tipica del PC. C'è da dire inoltre che Deck sarà compatibile con tutto lo sterminato catalogo di Steam, oltre che con i comuni software. Ciò la rende, di fatto, un Personal Computer: i possessori potranno navigare, ascoltare musica, guardare video, usare software di produttività e persino installare Windows, Xbox Game Pass e l'Epic Store!

Nonostante i punti in comune, quindi, Nintendo Switch e Steam Deck sono molto diverse, pertanto non possono essere considerate per davvero delle rivali. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nel nostro ultimo Video Speciale: lo trovate in cima a questa notizia, buona visione!