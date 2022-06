Steam Deck vs Xbox Series S: il confronto di Digital Foundry su Cyberpunk, Control e altri

Con Steam Deck, Valve è riuscita nell'impresa di portare il gaming PC su una piattaforma portatile, e i risultati ottenuti sino ad oggi sono stati generalmente soddisfacenti sotto il punto di vista tecnico. Ma come se la cava se confrontata con le potenzialità di Xbox Series S?

Questa è la domanda che si sono posti i tech enthusiati di Digital Foundry, che hanno effettuato un'analisi approfondita della capacità di Steam Deck rapportate a quelle della console next-gen entry level di Microsoft.

Prendendo in esame giochi come Cyberpunk 2077 e Control, gli esperti britannici hano scoperto che su Steam Deck è possibile raggiungere grossomodo le stesse prestazioni e la medesima qualità grafica che si ottiene su Series S. La piattaforma Valve, in ogni caso, funziona come un vero e proprio PC e non è un sistema chiuso come una console vera e propria. Da questo ne consegue che gli utenti possono personalizzare la propria esperienza, andando a cambiare ad esempio la risoluzione o i vari effetti grafici e, di conseguenza, il risultato finale.

Steam Deck non riesce però in tutti i casi a pareggiare la situazione: le analisi effettuate su GRID Legends e Marvel's Guardians of the Galaxy hanno fatto emergere alcuni limiti tecnici, a causa dei quali bisogna accontentarsi di risoluzioni parecchio più basse rispetto a quelle ottenibili su Series S (su DiRT 5 si scende addirittura a 360p). Naturalmente non tutto dipende dall'hardware di Steam Deck, in quanto l'ottimizzazione di ogni singolo gioco in versione PC risulta determinante al fine di ottenere prestazioni e qualità grafiche soddisfacenti. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Valve ha rinviato la data di lancio della docking station di Steam Deck.