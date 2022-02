Steam Deck, Vulkan e AMD FSR: aspettando la console Valve

A poche settimane di distanza dall'invio delle prime Steam Deck ai giocatori che hanno provveduto ad effettuare il preordine, è tempo di scoprire ulteriori dettagli sulle caratteristiche dell'hardware.

Nel corso di una recente sessione di Q&A condotta con Sebastien Nussbaum e Alex Deucher di AMD, il colosso tecnologico ha infatti risposto ad alcuni interessanti quesiti sulla nuova console di casa Valve. Tra le tematiche affrontate, possiamo ad esempio citare l'implementazione su Steam Deck della nuova funzione di rendering dinamico di Vulkan. Su questo fronte, la risposta non lascia nessun dubbio: "Sì. L'hardware di Steam Deck supporta già questa funzionalità e stiamo già lavorando per supportare il rendering dinamico lato software, con driver appositi".

Buone notizie anche per quanto riguarda l'inclusione della funzionalità AMD FSR sull'hardware. Secondo quanto riferito da AMD, infatti, "FSR è già disponibile per alcune applicazioni che la supportano. I giochi già compatibili funzioneranno con FSR su Steam Deck, ma il supporto a FSR verrà implementato in un futuro aggiornamento del sistema operativo. Quando arriverà quel momento, i giochi potranno potenzialmente usare FSR anche se non supportano la funzione in modalità nativa".

A distanza di poche settimane dal debutto, cresce inoltre la lista dei giochi compatibili con l'hardware, con anche NieR Replicant giocabile su Steam Deck