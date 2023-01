Steam Deck x Elden Ring: la coppia festeggia alla grande l'inizio del 2023

Grazie alle numerosissime offerte proposte dai saldi Invernali 2022 di Steam, sarà possibile recuperare un'ampia rassegna di produzioni in sconto su negozio Valve sino al 5 gennaio 2023.

E mentre i videogiocatori ne approfittano per recuperare piccole e grandi gemme delle ultime annate videoludiche, arrivano i dati di vendita relativi ai primi giorni del nuovo anno. Nella settimana che si è conclusa con il 1 gennaio 2023, il catalogo di Steam ha celebrato ancora una volta il grande successo di Steam Deck, ora finalmente disponibile con continuità sullo store Valve.

Dopo i problemi di fornitura inizialmente affrontati dall'hardware, Steam Deck persiste in prima posizione nella Top 10 di Steam, seguito a ruota dall'acclamato Elden Ring. Forte anche dei ringraziamenti di FromSoftware per il successo riscosso, l'Action RPG si mantiene infatti saldo al secondo gradino del podio. Chiude la vetta della classifica Call of Duty: Modern Warfare II, stabile in terza posizione.



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 completa:

Steam Deck; Elden Ring; Call of Duty: Modern Warfare II; Ready or Not; Cyberpunk 2077; High on Life; Red Dead Redemption II; God of War; FIFA 23; Grounded;

Ottimi risultati anche per, sparatutto a sfondo strategico esordito sul finire del 2022 e firmato da VOID Interactive. Continua inoltre la serie positiva di, affiancato dal nuovoe dall'immortalenelle posizioni più alte della classifica.Quali sono stati i vostri ultimi acquisti videoludici del 2022?