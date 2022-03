Steam Deck e Xbox Cloud Gaming: Valve e Microsoft lavorano per supportarlo da browser Edge

Similarmente al lavoro svolto da FromSoftware e Valve per ottimizzare Elden Ring su Steam Deck, anche Microsoft si dice impegnata a collaborare con Valve per supportare Xbox Cloud Gaming sul Deck nella sua versione accessibile tramite browser Edge.

Con un lungo messaggio pubblicato su Reddit da Catherine Gluckstein, la dirigente Microsoft a capo della divisione Product & Strategy di Xbox Cloud Gaming si rivolge ai possessori di Steam Deck per descrivere l'impegno profuso dalla casa di Redmond nel portare il servizio in game streaming legato a Xbox Game Pass Ultimate sul Deck attraverso il browser Edge, attualmente in Beta sulla console ibrida di Valve.

Nel post, Gluckstein specifica che il lavoro portato avanti da Microsoft per supportare Xbox Cloud Gaming su Steam Deck non è ancora concluso: al momento, la fruizione del servizio in game streaming è possibile solo attraverso la modifica del browser Edge tramite una specifica riga di codice da immettere dalla console di comando del Deck. In calce alla notizia trovate il link al messaggio condiviso dall'esponente di Microsoft con tutti i passaggi da effettuare per provare in beta Xbox Cloud Gaming su Deck.

Una volta completata l'operazione, dovrebbe essere possibile giocare in remoto e senza problemi ai titoli della vasta ludoteca virtuale di Xbox Game Pass. In questo modo, oltretutto, è possibile aggirare le attuali limitazioni dovute all'incompatibilità di Gears 5 e Halo Infinite su Steam Deck: sia il kolossal sparatutto di The Coalition che l'ultima epopea FPS di 343 Industries sono già giocabili su Xbox Cloud Gaming con l'attuale versione in Beta del browser Edge per Deck.