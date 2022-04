Steam Deck e Xbox Game Studios: nuova ondata di giochi compatibili con la console

Qualche settimana fa vi abbiamo proposto la prima lista dei giochi Microsoft compatibili con Steam Deck. Sembra però che il colosso di Redmond si sia impegnato per ampliare il catalogo di prodotti funzionanti sulla console e in serata l'elenco dei titoli compatibili è stato aggiornato.

Ecco di seguito l'elenco completo dei nuovi giochi che gli utenti possono far girare sulla console Valve:

Verificati

Fable Anniversary

Halo Wars: Definitive Edition

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Killer Instinct

Kalimba

Halo: Spartan Strike

RUSH: A Disney Pixar Adventure

Giocabili

Minecraft Dungeons

Gears Tactics

Deadlight

Halo: Spartan Assault

Per chi non lo sapesse, i giochi 'verificati' sono quelli che sono stati sottoposti a controlli e che funzionano perfettamente sul dispositivo. I prodotti che invece vengono marchiati come 'giocabili' possono essere avviati su Steam Deck ma non si esclude che vi possano essere problemi tecnici o altri impedimenti in grado di inficiare l'esperienza di gioco.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi funzionanti con la console portatile, vi invitiamo a leggere un approfondimento su quanto dura la batteria di Steam Deck giocando a Elden Ring, God of War e altri giochi.