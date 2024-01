Steam Deck e Xbox Series S sono a prova di futuro? DF testa i primi giochi Unreal Engine 5

Con i tanti videogiochi Unreal Engine 5 dalla grafica assurda in arrivo nel 2024, i giornalisti di Digital Foundry hanno condotto dei test sui primi giochi già in commercio che utilizzano il nuovo motore grafico di Epic per scoprire se Steam Deck e Xbox Series S sono davvero 'a prova di futuro'.

In funzione del sempre più elevato numero di sviluppatori che si stanno servendo di UE5 per dare forma ai propri videogiochi in uscita da qui ai prossimi anni, il noto collettivo di redattori specializzato in 'analisi tecno-ludiche' ha così tratto spunto dalle prestazioni ottenibili su Steam Deck e Xbox Series S dalla prima ondata di titoli Unreal Engine 5 per aprire una finestra sul futuro e capire se il PC ibrido di Valve e la 'console economica' di Microsoft saranno o meno in grado di 'reggere l'urto' nel medio periodo.

Nonostante le difficoltà e le problematiche riscontrate su Steam Deck con le prime demo dei giochi UE5, le prestazioni offerte dalle versioni finali di titoli come RoboCop Rogue City, Immortals of Aveum, Jusant, Fort Solis e The Talos Principle 2 lasciano davvero ben sperare per il futuro sia del Deck che di Xbox Series S, dimostrando come i due sistemi tecnologicamente meno performanti dell'attuale generazione siano in grado di eseguire giochi Unreal Engine 5, seppure con tutte le limitazioni del caso rappresentate ad esempio dal dettaglio grafico, dal target di risoluzione e dal framerate.

Un aiuto in tal senso viene offerto dalle ultimissime soluzioni di upscaling e upsampling, specie per quanto riguarda FSR che, in virtù della sua natura open source, gioca un ruolo fondamentale per garantire delle performance accettabili su sistemi con hardware limitato, da qui le considerazioni di Digital Foundry sull'importanza di queste soluzioni tecnologiche che, in futuro, è destinata a crescere. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle potenzialità grafiche di Unreal Engine 5.3.