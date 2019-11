Steam diffonde i dati di Ottobre: ecco i 20 titoli più giocati

Steam ha condiviso un elenco di dati interessanti relativi allo scorso mese di ottobre, rivelando ad esempio i 20 titoli più giocati del mese, ed i 5 giochi free-to-play più utilizzati. Valve infatti sta continuando ad analizzare i gusti del pubblico e le tendenze di maggior successo da riportare sulla piattaforma.

Stando a quanto rivelato infatti, per quanto riguarda i giochi in questione, 4 di essi sono in arrivo o in uscita dall'accesso anticipato. 9 sviluppatori hanno rilasciato il loro gioco su Steam per la prima volta. Ci sono 12 diversi paesi di provenienza degli sviluppatori presenti sulla lista di questo mese. 13 di questi giochi hanno il supporto almeno parziale ai controller.

Ecco la lista completa:

Destiny 2 - Bungie (USA)

Indivisible - Lab Zero Games (USA)

Trine 4: The Nightmare Prince - Frozenbyte (Finlandia)

DORAEMON STORY OF SEASONS - Marvelous Inc. & Brownies Inc. (Giappone)

MISTOVER - KRAFTON, Inc. (Corea del Sud)

GRID - Codemasters (Regno Unito)

Pine - Twirlbound (Paesi Bassi)

We Were Here Together - Total Mayhem Games (Paesi Bassi)

POSTAL 4: No Regerts - Running With Scissors (Stati Uniti)

Chernobylite - The Farm 51 (Polonia)

Disco Elysium - ZA/UM (Regno Unito)

The Jackbox Party Pack 6 - Jackbox Games, Inc. (USA)

ArcheAge: Unchained - XLGAMES (Corea del Sud)

Autonauts - Denki (Regno Unito)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition - h.a.n.d., Inc. (Giappone)

WWE 2K20 - Visual Concepts (USA)

Crossroads Inn - Kraken Unleashed (Polonia)

Richman10 - Softstar Technology (Beijing) Co.,Ltd (Cina)

Secret Neighbor -Hologryph (Ucraina) & Dynamic Pixels (Russia)

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout - KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Giappone)



Questi sono invece i titoli gratuiti più popolari di ottobre

Destiny 2 - Bungie (Stati Uniti)

Breeders of the Nephelym: Alpha - DerelictHelmsman (Stati Uniti)

Walking Zombie 2 - Alda Games (Repubblica ceca)

Legend of Keepers: Prologue - Goblinz Studio (Francia)

War Selection - Glyph Woods (Russia)

Destiny 2 (a proposito, avete dato un'occhiata ai saldi del Black Friday di Destiny 2?) tra essi si è rivelato uno dei titoli più giocati su Steam di sempre, con un picco di oltre 300.000 giocatori connessi contemporaneamente. Gli elenchi pubblicati poco su non sono una classifica, ma sono ordinati in base alla data d'uscita.

Nel frattempo voci sempre più insistenti vorrebbero Steam al lavoro sul proprio servizio cloud gaming. A voi farebbe piacere?