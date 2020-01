Steam è down: il negozio è offline e molti servizi risultano inaccessibili

Nel momento in cui vi scriviamo, si stanno verificando dei seri problemi ai server di Steam, popolare piattaforma gaming per PC di Valve.

Molti servizi di Steam risultano inaccessibili: non è possibile, ad esempio, navigare nella comunità oppure accedere al negozio per acquistare nuovi giochi o consultare il listino. Dal client per PC risulta persino impossibile accedere alla sezione Amici e Chat per partecipare ai gruppi e parlare con i propri compagni. A giudicare dalle informazioni reperibili sul portale SteamStat, i problemi si stanno verificando in tutto il mondo, e oltre alla piattaforma in sé stanno interessando anche i principali giochi di Valve, come Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 e Team Fortress 2.

Continueremo a monitorare la situazione e v'informeremo quando Steam tornerà online. Voi state riscontrando problemi?