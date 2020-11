Steam e DualSense: il supporto al controller PS5 si evolve, ma niente funzioni nextgen

Con il nuovo aggiornamento del client del proprio store digitale, i programmatori di Valve confermano di aver introdotto delle API più evolute che perfezionano e migliorano il supporto del DualSense di PS5 su Steam.

Grazie all'ultimo update del client, quindi, tutti i giochi che sfruttano l'API di Steam Input ottengono la piena compatibilità con il pad di PlayStation 5, senza cioè attendere la pubblicazione degli aggiornamenti e di patch apposite da parte dei singoli sviluppatori.

Dopo aver consentito agli acquirenti di PS5 o del solo DualSense di utilizzare il controller su Steam, Valve amplia il supporto alla nuova periferica di Sony per integrare funzioni come il LED, il giroscopio, la vibrazione "semplice" e il trackpad. Su Steam ci sono già diversi giochi che propongono delle configurazioni automatiche con profili di compatibilità per il DualSense, come Death Strading, No Man's Sky e Horizon Zero Dawn.

Allo stato attuale, quindi, tutte le funzionalità più evolute del controller PS5 continuano ad essere inaccessibili su Steam, come il feedback aptico o i trigger adattivi che tante gioie stanno regalando agli utenti di Astro's Playroom e dei giochi della lineup di lancio di PS5 che traggono beneficio da queste tecnologie.

Come per il primo aggiornamento che introduce la compatibilità di Steam al DualSense, anche per questo nuovo update è necessario partecipare alla Beta pubblica del client desktop di Steam o attendere l'arrivo di queste API evolute nella versione ufficiale dell'app, previsto dopo l'attuale fase di test.