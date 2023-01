Steam: c'è un gioco che costa quasi duemila euro, ed è un'avventura testuale con AI Art

D'accordo, Valve ha già spiegato che i giochi PC costeranno di più su Steam per via dell'inflazione, ma qui si esagera: l'ultima avventura testuale approdata sullo store, The Hidden and Unknown, viene venduta alla spaventosa cifra di 1.949,09 euro!

Chi decide di sborsare i quasi duemila euro richiesti da Steam per immergersi nelle atmosfere dell'avventura grafica firmata da ProX può tuffarsi in un'esperienza a tinte synthwave con risvolti psicologici, filosofici e se vogliamo anche horror, considerando il prezzo esorbitante di questo progetto indipendente che, oltretutto, fa largo uso di AI Art per le immagini delle ambientazioni che accompagnano le parti testuali.

Nel descrivere il gioco, ProX spiega che la prima storia proposta dal suo racconto interattivo "ci mostra quanto un'azione apparentemente piccola e insignificante possa cambiare la vita di una persona". Beh, in effetti non sappiamo quanto possa risultare 'insignificante' l'esborso di duemila euro per gli acquirenti di questo videogioco indie su Steam, ma di certo ne comprendiamo l'importanza per lo sviluppatore!

Battute a parte, nel momento in cui scriviamo non è ancora chiaro se il prezzo esposto da Steam sia frutto di un banale errore dei curatori del negozio digitale di Valve o se, al contrario, sia stato deciso proprio da ProX. Ad ogni modo, i 1.949,09 euro di The Hidden and Unknown ne fanno il videogioco più caro dell'enorme ludoteca di Steam, superando agilmente il prezzo di 1.417,49 euro fissato da Kagura Games per lanciare l'omonimo bundle di esperienze ruolistiche in stile anime con contenuti espliciti.