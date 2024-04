Steam, c'è una vasta gamma di giochi in sconto! Ecco le offerte migliori

Sulla falsa riga di quanto visto durante la scorsa settimana con i migliori giochi da comprare su Steam con i saldi, ecco che è ora giunto il momento di procedere all'acquisto di avventure dal client di Valve da scoprire. Nuovo giorno, nuove promozioni; quali sono le migliori IP acquistabili ad un prezzo ridotto? Steam è un ricettacolo di saldi!

Non è una novità che su Steam ci siano saldi a mai finire, e quest'oggi non vi è alcuna eccezione alla regola: grazie alla presenza di Euro Truck Simulator 2, Pacific Drive, Palworld e Fallout 76 nella lista dei titoli in offerta, c'è una vasta gamma di titoli a prezzi stracciati tra cui scegliere. Qui a seguire trovare le avventure da acquistare su Steam spendendo davvero poco.

RimWorld passa da 31,99 euro a 25,59 euro, con uno sconto del 20%;

Infection Free Zone passa da 24,99 euro a 22,49 euro, con uno sconto del 10%;

The Planet Crafter - da 23,99 euro a 16,79 euro; riduzione di prezzo pari al 30%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Slay The Spire - da 22,99 euro a 5,74 euro con il -75% sul costo originale;

Pacific Drive va in sconto da 29,99 euro a 23,99 euro; riduzione di prezzo del -20%;

Noita passa da 19,99 euro a 7,59 euro, con uno sconto del 60%;

Terraria passa da 9,85 euro a 4,87 euro, con uno sconto del 50%;

Palworld passa da 28,99 euro a 26,09 euro, con uno sconto del 10%;

Fallout 76 - da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Fallout 4 è ora disponibile a soli 4,99 euro, grazi al -75% sul prezzo originale di 19,99 euro.

L'elenco di giochi in promozione è davvero ricco di nomi. Proprio per questo, vi invitiamo a recuperare la lista completa tramite il link di rimando alla pagina di Steam dedicata alle offerte.