Steam: EA festeggia i The Game Awards con tanti nuovi sconti su EA Sports e molto altro

Dicembre è iniziato con nuove offerte speciali su Steam, ma le ultime settimane dell'anno saranno edulcorate da tanti eventi videoludici di grande portata: è questo, ad esempio, il caso dei The Game Awards. Grazie alla lieta occasione dell'8 dicembre, EA ha deciso di festeggiare con una campagna sconti su Steam e delle promo davvero accattivanti.

L'ultima chiamata per i saldi autunnali di Steam è già giunta al termine, ma non demordete, perché EA ha in serbo tante novità. La Awards Season è appena iniziata: EA Sports FC 24, Star wars Jedi Survivor e Dead Space Remake sono solo alcuni dei titoli disponibili ad un costo ridotto su Steam. Ma volete sapere quali nomi compongono l'elenco completo? Sì?

Allora vi invitiamo a recuperare la lista dei prodotti EA in sconto fino all'80% su Steam:

EA Sports FC24 passa da 69,99 euro a 34,99 euro, con uno sconto del 50%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 69,99 euro a 38,49 euro, con uno sconto del 45%;

Immortals of Aveum passa da 59,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dead Space Remake passa da 59,99 euro a 26,99 euro, con uno sconto del 55%;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Dragon Age Inquisition passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Age Origins Ultimate Edition passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Dragon Age II passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Si conclude così l'elenco dei titoli in saldo su Steam ad opera di EA. Avete trovato il gioco che fa per voi?