Steam ed Epic Store, Capodanno Lunare: New World e Cyberpunk 2077 tra i giochi in sconto

Nel corso della serata sono ufficialmente partite le offerte del Capodanno Lunare anche su Steam ed Epic Games Store, le due importanti piattaforme per la distribuzione di giochi in formato digitale che permettono di acquistare tanti prodotti in forte sconto.

Ecco di seguito l'elenco di alcuni dei giochi che si possono acquistare sui due client:

Steam

The Elder Scrolls Online a 5,99 euro

New World a 29,99 euro

Sea of Thieves a 26,79 euro

Hades 1 13,64 euro

Doom Eternal a 19,79 euro

Metro Exodus PC Enhanced Edition a 11,99 euro

The Witcher 3 Wild Hunt a 5,99 euro

Borderlands 3 a 14,99 euro

Gunfire Reborn a 12,59 euro

Persona 5 Strikers a 32,99 euro

Ori and the Will of the Wisps a 9,89 euro

Cuphead a 15,99 euro

Epic Games Store

Red Dead Redemption 2 a 29,99 euro

Far Cry 6 a 38,99 euro

Kena Bridge of Spirits a 27,99 euro

Horizon Zero Dawn a 24,99 euro

Back 4 Blood a 35,99 euro

Battlefield 2042 a 24,79

Godfall a 19,99 euro

Death Stranding a 20,99 euro

Days Gone a 29,99 euro

Oltre a segnalare che molte delle offerte sono condivise tra le due piattaforme, va anche specificato che gli sconti sullo store di Epic sono potenzialmente più interessanti, dal momento che tutti gli utenti possono riscattare senza costi aggiuntivi un coupon di 10 euro valido su qualsiasi acquisto di un gioco il cui prezzo è superiore ai 15 euro. Questo significa che potreste acquistare Death Stranding a soli 10,99 euro su Epic Store.

