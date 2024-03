Steam Families è disponibile in Beta: librerie condivise fino a cinque persone su Steam

Valve ha annunciato Steam Families, una nuova funzionalità che offre agli utenti della sua piattaforma un esteso controllo parentale, la condivisione di giochi con i membri della famiglia e altro ancora per migliorare e ampliare il set di funzionalità a disposizione dei giocatori PC.

In un post sul suo blog, Valve descrive in dettaglio la nuova funzionalità ora disponibile in versione beta. Steam Families consente agli utenti di creare una "Famiglia Steam" per invitare fino a cinque membri a nostra scelta. Steam Family prevede che i membri ottengano l'accesso ai "giochi condivisibili", che faranno parte di una libreria in comune. Valve specifica che gli sviluppatori hanno il controllo completo su quali giochi saranno idonei per la condivisione in Steam Families. Tuttavia, c’è un grosso avvertimento da sottolineare. C'è inoltre da tenere in considerazione che, se un membro della famiglia viene bannato per aver usato dei cheat in uno dei giochi condivisi, l'intero gruppo di utenti perderà accesso allo stesso.

Steam Families, che va ad unire i servizi già offerti da Steam Family View e Family Sharing, consente inoltre ai genitori un maggiore controllo su ciò che i loro figli possono acquistare e giocare su Steam. La feature permetterà di visualizzare i rapporti sul tempo di gioco e gestire l'accesso ai giochi, e fornirà gli strumenti necessari al recupero dell'account di un bambino se dovesse dimenticare la password. Adults in Steam Families consentirà inoltre ai genitori di controllare gli acquisti dei bambini: se un bambino desidera acquistare qualcosa, dovrà chiedere il consenso a un adulto della famiglia.

Persona 3 Reload è uno dei più venduti oggi su