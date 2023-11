Steam, si festeggia il Black Friday con Neowiz Pubslisher Sale: tra i saldi c'è Lies of P

Il momento che tutti aspettavano è qui: il Black Friday è giunto tra le pagine di Steam e mentre il client di Valve ha reso disponibile Half-Life gratis anche in Italia e scaricabile da tutti su Steam, i grandi sconti hanno invaso lo store più amato dai videogiocatori su PC. Tra le tante promo sono arrivati anche i Neowiz Publisher Sale.

Pronti a risparmiare in vista del Black Friday con i nuovi sconti? I saldi del publisher Neowiz hanno reso disponibile a basso prezzo giochi del calibro di Lies of P, Skul, Sanabi e molto altro. Non c'è che dire: le occasioni per il risparmio sono sempre dietro l'angolo; gli utenti di Steam sono pronti a fare incetta di titoli da aggiungere alla propria libreria, ma quali non bisogna lasciarsi sfuggire? A seguire trovate un elenco del meglio della sezione dedicata a Neowiz:

SANABI passa da 12,49 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 20%;

DJMAX RESPECT V - MapleStory PACK passa da 17,49 euro a 12,24 euro, con uno sconto dle 30%;

Heroes Wanted passa da 10,79 euro a 8,63 euro, con uno sconto del 20%;

Unsouled passa da 16,79 euro a 3,35 euro, con uno sconto dell'80%;

8Doors: Arum's Afterlife Adventure passa da 16,79 euro a 3,35 euro, con uno sconto dell'80%;

Lies of P - Music and Attire Set passa da 19,75 euro a 12,42 euro, con uno sconto del 37%;

Neowiz Tier2 Bundle passa da 73,55 euro a 17,29 euro, con uno sconto del 76%;

DELUXE EDITION - DJMAX RESPECT V passa da 129,46 euro a 30,99 euro, con uno sconto del 76%;

Skul Mythology Bundle passa da 20,78 euro a 11,14 euro, con uno sconto del 46%;

Lies of P passa da 59,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 20%;

Skul The Hero Slayer passa da 16,79 euro a 8,39 euro, con uno sconto del 50%.

Il Black Friday è un momento di gioia per tutti i videogiocatori, come visto dalle interessanti offerte presenti nella sezione dedicata a Neowiz su Steam. Quale modo migliore per risparmiare, se non quello di aspettare il venerdì nero e gli sconti che sopraggiungono con esso?