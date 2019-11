Steam festeggia il Giorno dei Single con tanti sconti sui migliori giochi PC

Oggi, lunedì 11 novembre, si festeggia in tutto il mondo il Giorno dei Single e per l'occasione Valve lancia una serie di sconti su Steam sui migliori giochi per PC, offerte valide fino alle 17:00 (ora italiana) di martedì 12 novembre.

Tra i giochi a sconto troviamo Trials Rising a 12.49 euro, Terraria a 4.99 euro, Xmorph Defense a 5.99 euro, Deep Rock Galactic a 24.99 euro, MadRunner a 9.99 euro, Overcooked 2 a 13.79 euro, Farm Together a 15.99 euro, Project CARS 2 a 14.99 euro, They Are Billions a 23.99 euro, Endless Legend a 7.49 euro, Dragon Ball FighterZ a 14.99 euro e Celeste a 9.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Ovviamente abbiamo citato alcuni dei tanti giochi in offerta, il catalogo dei titoli in promozione è decisamente più vasto e include tanti altri prodotti che potete scoprire tramite il link alla fonte pubblicato qui sotto. Ricordatevi che la promozione Single's Day su Steam terminerà martedì 12 novembre alle 17:00, ora italiana, avete quindi ancora qualche ora per approfittarne.