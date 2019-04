Steam festeggia la Golden Week: sconti su Dark Souls 3, FF 15, NieR, Nioh e molto altro!

Anche Steam ha deciso di unirsi ai festeggiamenti per la celebre Golden Week, proponendo ai giocatori un ampio numero di interessanti sconti su giochi giapponesi!

I videogiochi coinvolti nella settimana di promozioni sono decisamente numerosi e spaziano tra diversi generi. L'offerta è dunque molto ampia ed include diverse produzioni interessanti. Vi proponiamo dunque di seguito una selezione di alcuni giochi presenti nel catalogo di sconti per la Settimana d'Oro, che resterà attivo per un periodo di tempo limitato:

Dark Souls 3 : il gioco FromSoftware si presenta al pubblico con uno sconto del 75%, dunque al prezzo di 14,99 euro;

: il gioco FromSoftware si presenta al pubblico con uno sconto del 75%, dunque al prezzo di 14,99 euro; Final Fantasy 15 Windows Edition : scontato del 50%, il gioco è disponibile al prezzo di 24,99 euro;

: scontato del 50%, il gioco è disponibile al prezzo di 24,99 euro; Nioh Complete Edition : Steam propone il titolo scontato del 50%, al prezzo di 24,99 euro;

: Steam propone il titolo scontato del 50%, al prezzo di 24,99 euro; NieR Automata Game of the YoRHa Edition: sconto del 25% e prezzo complessivo pari a 29,99 euro.

Questi tuttavia sono solo alcuni dei giochi in promozione per la Golden Week. Nel catalogo proposto da Steam troviamo anche Ace Combat 7: Skies Unknown . Per avere un panorama completo dell'offerta, potete consultare la pagina Steam segnalata in calce alla news: c'è qualche promozione che ha colpito la vostra attenzione? Ricordatevi che l'offerta resta attiva solamente