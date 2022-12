Steam festeggia il Natale con i Saldi Invernali: le date confermate in un video

Come di consueto ogni anno, è tempo dei Saldi Invernali di Steam. Attraverso un nuovo video dalle atmosfere natalizie, Steam annuncia il periodo in cui verranno messi a disposizione tantissimi nuovi sconti per tutti gli iscritti alla piattaforma digitale di Valve.

I Saldi Invernali avranno inizio il 22 dicembre alle ore 19:00 italiane, e proseguiranno per tutte le festività natalizie fino alle 19:00 del 5 gennaio 2023. Il filmato d'annuncio ci offre già un primo assaggio dei giochi che sarà possibile acquistare ad un prezzo scontato, come ad esempio Fallout 76, Two Point Campus, Sonic Frontiers, F1 Manager 22 e Ready or Not, giusto per citare alcuni nomi.

Ma i giochi in scontro saranno decisamente più numerosi rispetto a quanto mostrato nel trailer, che offre una semplice panoramica: a partire dal 22 dicembre, quindi, sarà una buona idea scavare a fondo attraverso le pagine di Steam per trovare centinaia di giochi proposti a prezzi abbordabili, permettendo in questo modo di passare le festività natalizie all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

E nella descrizione sotto al video su Youtube, Steam ricorda che i Saldi Invernali saranno anche l'occasione per votare i propri giochi preferiti nelle 11 categorie degli Steam Awards, con i candidati emersi nel corso dei Saldi Autunnali di Steam, con un premio inedito pensato appositamente per Steam Deck introdotto da quest'anno.