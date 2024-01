Steam, si festeggia il weekend con tante offerte: ecco cosa comprare a meno di 20 euro

Se il 2024 è l'anno del Drago per l'oroscopo cinese, per Valve è l'anno dei saldi: su Steam sono cominciati i New Year Sale di Curve Games con sconti fino al 90% per festeggiare in grande stile il nuovo anno, ma dalle parti della nota piattaforma digitale ogni giorno è festa. Siamo adesso giunti al fine settimana, e per questo è l'ora di giocare.

Ma con cosa? Quanti e quali titoli sono presenti su Steam a basso prezzo? Le occasioni per risparmiare non mancano mai, come visto anche con l'incetta dei saldi su Steam con le promozioni migliori prima del weekend durante lo scorso fine settimana. Quest'oggi vi sono altrettanti nomi importanti: ad esempio, non possiamo non citare Assetto Corsa Competizione, Sea of Thieves, Monster Hunter World e chi più ne ha più ne metta. Proprio per questo, qui di seguito vi riportiamo una lista di titoli da comprare a meno di 20 euro.

Assetto Corsa Competizione passa da 39,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

Sea of Thieves 2023 Edition passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Monster Hunter World passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Deep Rock Galactic passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Sifu passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Kingdom Come Deliverance passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Monster Hunter World ICeborne passa da 39,99 euro a 14,79 euro, con uno sconto del 63%;

System Shock passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

This War of Mine passa da 18,99 euro a 2,84 euro, con uno sconto dell'85%;

Dredge passa da 24,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 30%;

Valheim passa da 19,99 euro a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

Devil May Cry 5 passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Snowrunner passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Dead Cells passa da 24,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 40%.

C'è una vasta gamma di giochi da recuperare dalle pagine di Steam, e ogni giorni vi è una pletora di occasioni a cui è impossibile rinunciare. Siete interessati alla nuova sezione delle offerte disponibili sul client di Valve?