Steam, è ora di festeggiare con gli sconti di Natale: ecco i migliori giochi sotto i 20€

Mancano poche ore al Natale e, dopo aver visto i saldi invernali di Steam che sono cominciati da poco, è il momento di ricercare le ultime offerte dell'anno sul Client di Valve per videogiocare spendendo meno di 20 euro. Le occasioni non mancano affatto, così da potersi divertire a Natale con una nuova avventura da iniziare.

Tra Red Dead Redemption 2, Sea of Thieves 2023, the Elder Scrolls V Skyrim e molto altro, i prodotti in promozione su Steam sono davvero tanti. Non a caso, infatti, parliamo di una piattaforma ove i saldi sono quasi all'ordine del giorno, come visto di recente con l'arrivo del Natale in anticipo su Steam con Team17 e le tante offerte con Dredge e Blasphemous 2. Qui a seguire trovate i migliori giochi acquistabili a meno di 20 euro:

Red Dead Redemption 2 passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

Sea of Thieves 2023 Edition passa da 39,9 euro a 19,99 euro;

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition passa da 39,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Beaming.Drive passa da 20,99 euro a 16,79 euro, con uno sconto del 20%;

Horizon Zero Dawn Complete Edition passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Dave The Diver passa da 19,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

Stray passa da 27,99 euro a 18,47 euro, con uno sconto del 34%;

Mass Effect Legendary Edition passa da 59,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

Anno 1800 passa da 59,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Euro Truck Simulator 2 passa da 19,99 euro a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Monster Hunter World Iceborne passa da 39,99 euro a 14,79 euro, con uno sconto del 63%;

Outer Wilds passa da 22,99 euro a 13,79 euro, con uno sconto del 40%;

Inscryption passa da 33,17 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 70%;

Dredge passa da 24,99 euro a 18,74 euro, con uno sconto del 25%;

It Takes Two passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition passa da 49,99 euro a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

Call of Duty Black Ops Cold War passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 75%;

Hades passa da 24,50 euro a 12,25 euro, con uno sconto del 50%.

Ci sono moltissimi giochi da comprare in occasione delle offerte. Steam è ricco di gioie videoludiche per questo Natale, ma vi invitiamo a farci sapere quale sarà il gioco che comprerete per videogiocare durante le feste.