Steam: al via il Festival dei Giochi con tante demo gratis

Come promesso da Valve qualche giorno fa, è ufficialmente partita l'Edizione Estiva del Festival dei Giochi di Steam, evento durante il quale sarà possibile scaricare tante demo gratuite, assistere all'annuncio di nuovi giochi e acquistare titoli in offerta.

Ecco di seguito alcune delle tantissime versioni dimostrative disponibili sul client Valve:

Heavy Rain

Redneck Ed

30XX

Ultrakill

Just Die Already

Fight Crab

Rock of Ages III

Windjammers 2

Roki

Desperados III

Hellbound

Come potete intuire, si tratta di molti prodotti noti o mostrati di recente in occasione di eventi digitali come il Guerrilla Collective e il PC Gaming Show 2020. Tra questi troviamo ad esempio il folle Just Die Already e lo sparatutto in prima persona old school Ultrakill. Le demo a disposizione sono davvero tante e per scoprire se tra quelle online ce n'è qualcuna che vi interessa, basta visitare la pagina ufficiale dell'evento e scorrere nella sezione relativa alle versioni dimostrative.

Va precisato che le demo non sono le uniche protagoniste dell'evento e, sempre sulla pagina dedicata allo Steam Game Festival, trovate interviste agli sviluppatori e dirette streaming in cui si possono vedere alcuni dei giochi indipendenti spesso commentati dai team di sviluppo.