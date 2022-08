Steam, Festival della Sopravvivenza: anche DayZ e Rust tra i giochi in forte sconto

Su Steam è appena partito il Festival della Sopravvivenza, un'iniziativa a tempo limitato durante la quale i giocatori potranno acquistare titoli survival in sconto e provare una selezione di demo gratuite.

Ecco di seguito un elenco con alcuni dei prodotti che si possono già acquistare a prezzo di favore sul client Valve:

Northgard a 6,99 euro

Rust a 19,99 euro

Hunt Shodown a 19,99 euro

Project Zomboid a 11,75 euro

DayZ a 23,99 euro

The Forest a 4,19 euro

Ark Survival Evolved a 8,24 euro

V Rising a 17,99 euro

Subnautica a 14,99 euro

7 Days to die a 19,99 euro

State of Decay 2 Juggernaut Edition a 10,19 euro

Green Hell a 14,69 euro

Don't Starve Together a 5,09 euro

Se dopo aver letto la nostra recensione di Retreat to Enen vi è venuta voglia di acquistarlo, sappiate che il particolare survival a base di meditazione è disponibile anch'esso in sconto per celebrarne il lancio. Se volete consultare invece la lista completa dei giochi in offerta, potete trovare tutto sulla pagina ufficiale del Festival della Sopravvivenza. Per quello che riguarda le demo gratuite, è possibile provare senza costi aggiuntivi The Endling, Shadow of the Tomb Raider, The Riftbreaker e tantissimi altri survival game.

Va precisato che il Festival della Sopravvivenza di Steam resterà attivo solo fino al prossimo 8 agosto 2022 alle ore 19:00 del fuso orario italiano.