Steam: Gabe Newell apprezza Epic Games Store, ma si scaglia contro Apple

Per molti anni Steam ha rappresentato la scelta principale per tutti i giocatori PC intenzionati ad acquistare nuovi giochi digitali. Le alternative non sono mai mancate - Origin e Uplay - ma la prima piattaforma a far vacillare il dominio di Valve è stata Epic Games Store, con le sue politiche aggressive su esclusive e divisione degli introiti.

Il maggior quantitativo di denaro concesso ai publisher (Epic Games Store trattiene solamente il 12% degli introiti derivanti dalle transazioni, contro il 30% richiesto da Steam e le proposte analoghe di Microsoft, Sony ed Apple) ha permesso allo store di Tim Sweeney di accaparrarsi esclusive temporali di rilievo, come Borderlands 3, Metro Exodus e Control.

Gabe Newell, fondatore di Valve e artefice della nascita di Steam, ha avuto modo di parlare della questione nel corso di un'intervista concessa al magazine Edge. Nonostante i "problemi" causati dal nuovo arrivato, Newell ha ammesso che la concorrenza fa bene all'intero mercato. "La competizione tra i negozi digitali è fantastica per tutti. Ci mantiene onesti, mantiene tutti gli altri onesti".

"È brutto nel breve termine" ha tuttavia ammesso, per poi aggiungere: "Pensi: 'Argh, ci stanno facendo sembrare cattivi' - ma nel lungo termine, tutti quanti beneficiano della disciplina e dalla necessità di dover gestire il tuo business sapendo che ci sono delle persone che arrivano a sfidarti".

Ben diverse le parole spese nei confronti di Apple: "Molto più della competizione, ci fanno paura le persone che la precludono. Se ci chiedete cos'è che ci spaventa di più, è vedere le persone che s'innamorano del modello di Apple, che controlla tutto e ha dei burocrati senza faccia che impediscono al tuo prodotto di finire sul mercato se non lo vogliono, o che progettano lo store in un modo che minimizza il valore dei software e altre cose così".

A proposito degli store digitali summenzionati: Epic Games Store regala Watch Dogs, mentre su Steam c'è Tomb Raider gratis.