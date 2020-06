Steam Game Festival: annunciato Monster Crown, nuovo gioco gratis da provare su PC

Il publisher indipendente Soedesco ha annunciato Monster Crown, un gioco di allevamento mostri in arrivo su PC in Accesso Anticipato il prossimo 31 luglio e giocabile gratis come parte dello Steam Game Festival dal 16 al 22 giugno.

"Scopri il lugubre e crudele passato dell’Isola dei Re e scrivi una nuova pagina della sua storia con la tua squadra di mostri. Con un passato di spietati dittatori e di eroici salvatori, la pace sull’isola è di nuovo minacciata, questa volta per mano di una perfida ragazza assetata di potere. Solo tu e i mostri con cui stringerai un patto potrete impedire che l’isola finisca di nuovo nell’opprimente stretta della tirannia. Le decisioni che prenderai determineranno chi sei. Sceglierai di diventare il salvatore dell’isola o ti ergerai a messia dell’oscurità?"

Al momento è possibile visitare la pagina Steam di Monster Crown in attesa del lancio fissato per il 31 luglio in Accesso Anticipato, come detto la prossima settimana tutti i giocatori potranno scaricare gratis Monster Crown e giocare liberamente come parte del Festival dei giochi di Steam, in programma dal 16 al 22 giugno.