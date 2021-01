Steam Game Festival, l'edizione di febbraio: oltre 500 Demo gratis di giochi in uscita!

Dopo un 2020 da record per Steam, la piattaforma di casa Valve è pronta ad inaugurare una nuova edizione dello Steam Game Festival, iniziativa che consente alla community PC di testare una vastissima selezione di Demo.

Per l'occasione, Valve ha deciso di concentrare il focus dell'evento digitale sui giochi ancora non disponibili sul mercato, così da offrire al pubblico un primo assaggio di produzioni inedite. Per presentare l'edizione di febbraio dell'apprezzato Steam Festival, è stato anche confezionato un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La possibilità di testare i titoli prenderà il via alle ore 19:00di martedì 2 febbraio, e si protrarrà sino alle ore 19:00 di mercoledì 10 febbraio.



Ad attenderli, gli appassionati di videogiochi attivi su PC troveranno oltre 500 Democompletamente gratuite. Contestualmente, vi sarà modo di visionare diverse dirette streaming trasmesse dagli sviluppatori e di conversare in chat con gli autori di alcune delle produzioni protagoniste dello Steam Game Festival di febbraio 2021. Di seguito, alcuni dei titoli che saranno presenti con una Demo:

Hazel Sky, di Coffee Addict Studio;

Fling to the Finish, di Splitside Games;

Black Book, di Morteshka;

Almighty: Kill your Gods, di Runwild Entertainment;

Shady Knight, di Alexey "CPTNSIGH";

Secondo i recenti leak, inoltre, presto dovrebbero prendere il via i Saldi Steam per il Capodanno Lunare.