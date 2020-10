Steam Game Festival ritorna per l'autunno: tantissime Demo gratis disponibili

Come promesso, con l'arrivo dell'autunno ritorna il Game Festival di settembre su Steam, con la piattaforma Valve pronta a proporre al pubblico un'interessante occasione per testare nuovi giochi.

Nell'ambito dell'iniziativa, infatti, gli utenti dello store digitale hanno la possibilità di scaricare gratis moltissime Demo, per testare intriganti produzioni. L'evento coinvolge sia giochi in dirittura di arrivo sul portale sia produzioni già esordite su Steam. Come sempre, il Game Festival resterà attivo per un periodo di tempo limitato, al termine del quale le Demo non potranno più essere scaricate: vi conviene dunque approfittarne nel corso dei prossimi giorni.

Molti i giochi coinvolti in questa manifestazione autunnale, con plurimi generi videoludici rappresentati. Tra questi citiamo le avventure frenetiche del cyber-ninja protagonista di Ghostrunner, in arrivo il prossimo 27 ottobre, o il GDR cinese di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima di Xuan-Yuan Sword VII. Non mancano all'appello anche titoli per la Realtà Virtuale, come Frostpoint VR: Proving Grounds o titoli Indie quali Tohu, The Falconeer, Aeon Drive e molti altri.

In chiusura, ricordiamo che il Game Festival di autunno è ora attivo su Steam e lo resterà sino alle ore 19:00 del prossimo 13 ottobre. Prossimamente, il portale Valve dovrebbe invece accogliere saldi speciali invernali su Steam.