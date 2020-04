Steam Game Festival ritorna in estate con nuovi giochi e demo per tutti

Geoff Keighley ha annunciato che dopo il grande successo dell'edizione primaverile lo Steam Game Festival tornerà anche in estate con una speciale "Summer Edition" in programma dal 9 al 14 giugno.

Gli sviluppatori indipendenti interessati a far conoscere i propri progetti possono compilare il form e registrarsi sottoponendo i propri lavori, questi verranno valutati da uno staff ed i giochi più meritevoli troveranno visibilità durante lo Steam Game Festival Summer Edition 2020. Geoff ha promesso "nuove demo e annunci sui prossimi giochi in arrivo su Steam" inoltre il giornalista e conduttore canadese ha invitato tutti a restare in ascolto per scoprire i suoi piani per l'estate e "un nuovo modo per celebrare i videogiochi" alludendo probabilmente ad una sorta di show online alternativo all'E3 2020.

Lo Steam Game Festival Spring Edition si è tenuto dal 18 al 23 marzo ed ha permesso di dare una occhiata a giochi come Going Under, A Space for the Unbound, Curious Expedition 2, Divisadero, Hundred Days, Raji A Ancient Epic, Resolutiion, Roki, Spritifarer e tanti altri ancora. Certamente si tratta di una ottima vetrina per gli sviluppatori indipendenti che possono così godere di maggior visibilità per i propri videogiochi in arrivo sul marketplace di Valve.